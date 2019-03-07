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MEVLÜT TEZEL
07 Mart 2019, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Tren rayı çalmanın cezası

'da jandarma ekipleri, demir yolu raylarını söken üç kişiyi suçüstü yakaladı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen üç kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Demir yolundaki rayları çalmak normal hırsızlık mı?
Allah korusun, ya rayların çalındığı fark edilmeseydi ve bir tren devrilseydi!
25 kişini hayatını kaybettiği Çorlu'daki tren kazası, rayların altındaki toprak menfezin kayması sonucu yaşanmıştı.
Ray çalmak felakete zemin hazırlamak demektir. Malatya'da rayları çalanlar da kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanmalılar!

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