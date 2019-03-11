Bartu Küçükçağlayan, sosyal medya hesabından, 'DM'den para isteyenlerin hikayeleri çok dandik, uzun uzun, kötü kötü yazıyorlar. Bir tanesinin özeti, 'Kocam öldü, kızım kanser, benim de kolum kesik; iki aylık kiramı öder misin?' Bu mu yani? Aile bitmiş, bir aylık kira mı istiyorsun sadece? Twitter'a girmiş bir de gece gece!' mesajını yayınladı.

Bazılarınız Bartu gibi düşünebilir ama ünlü oyuncunun hem dalga geçtiği, hem de kızdığı insan ya gerçekten de zor durumdaysa!

Kocası ölen, kızı kanser olan, bir kolu kesilen bir insandan daha büyük trajediler yaşayan yok mu? Bu hayatta ne acılar, ne yokluklar yaşanıyor! Belki o insan, Bartu'dan makul bir ricada bulunmak için sadece bir kira parası istemiş olabilir. Hayatta her şey olabilir. Düşmez kalkmaz bir Allah!