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MEVLÜT TEZEL
11 Mart 2019, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Çoban köpeği drone

Yeni Zelandalı çoban Corey Lambeth, koyun sürüsünü köpek gibi havlayan drone'u sayesinde kontrol ediyor. Lambeth, drone sayesinde su ve yem seviyelerini kontrol etme gibi işlerin de daha kolay yapılabildiğini söylüyor: "Kışın soğuk günlerde dışarı çıkmak istemediğim zaman dron uçurmak en ideali oluyor. Dronla sürüden hiçbir hayvanın tellerin dışına çıkmadığından emin oluyorum." Lambeth şimdilik, beş köpeğini evde bırakmak gibi bir planı olmadığını belirtse de dronelar gelecekte çoban köpeklerini işsiz bırakabilir mi? Peki, sürüye kurt saldırırsa ne olacak?

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