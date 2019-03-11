Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mevlüt Tezel > Fenerbahçe’nin işi zor
MEVLÜT TEZEL
11 Mart 2019, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Fenerbahçe’nin işi zor

, maçından puan alsaydı 'ın şampiyonluk ümidi artacaktı. Bu yüzden yenilmek Fenerbahçelileri fazla üzmedi. Ezeli rekabet böyle bir şey, aynı durumda Galatasaraylılar da olsa üzülmezdi. Öte yandan bu yenilgiyle birlikte Fenerbahçe, küme düşme hattına iyice yaklaştı. Fenerbahçe için son dokuz haftada Galatasaray ve ile evinde oynamak avantaj gibi görünse de, takımın performansı iyi değil, neredeyse kalemize atılan her isabetli şut gol oluyor!
Küme düşme hattına yakın ve sondan ikinci sırada yer alan Erzurumspor ile deplasmanda yapılacak maçlar Fenerbahçe için çok zorlu geçecek. deplasmanı da zor! İçerde oynanacak , ve Akhisarspor maçlarında da puan kayıpları olursa, Fenerbahçe için olmaz denilen olabilir!

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN