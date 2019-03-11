Fenerbahçe, Başakşehir maçından puan alsaydı Galatasaray'ın şampiyonluk ümidi artacaktı. Bu yüzden yenilmek Fenerbahçelileri fazla üzmedi. Ezeli rekabet böyle bir şey, aynı durumda Galatasaraylılar da olsa üzülmezdi. Öte yandan bu yenilgiyle birlikte Fenerbahçe, küme düşme hattına iyice yaklaştı. Fenerbahçe için son dokuz haftada Galatasaray ve Trabzonspor ile evinde oynamak avantaj gibi görünse de, takımın performansı iyi değil, neredeyse kalemize atılan her isabetli şut gol oluyor!

Küme düşme hattına yakın Alanyaspor ve sondan ikinci sırada yer alan Erzurumspor ile deplasmanda yapılacak maçlar Fenerbahçe için çok zorlu geçecek. Kasımpaşa deplasmanı da zor! İçerde oynanacak Sivasspor, Antalyaspor ve Akhisarspor maçlarında da puan kayıpları olursa, Fenerbahçe için olmaz denilen olabilir!