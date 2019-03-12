Bir banka müşterisi, ATM'den kendi hesabına kartsız olarak 500 lira yatırmış ve 15 TL işlem ücreti kesildiğini görmüş. Müşteri banka şubesine gidip itiraz etmiş ve şu yanıtı almış: "Siz kartsız işlem yapmışsınız. Kartlı yapsaydınız işlem ücreti kesilmeyecekti." Müşteri, "Kartsız yaptım, değişen ne?" dediğinde banka personeli:

"Sistem sizi tanımamış. 15 TL değil, 3 TL kesmesi gerekiyordu." Birçok haber sitesinde vardı bu haber.

Aslında bu işlem yeni değil, bir süredir uygulanıyor.

Elbette kendi hesabınıza kartsız para yatırırken bile ücret ödemek adil değil.

ATM'den, banka şubesinden yaptığımız EFT, havale vs. birçok işlemden gereksiz yere para kesiliyor.

İnternet üzerinden yapılan birçok işlemden de ücret alınıyor. Bankalar, kredi kartı borç gecikme bildirim mesajının bedelini bile müşterilerine ödetiyor. Hele ortak ATM'ler tam bir tuzak!

Haksız kesintileri önleyici yasalar çıkartılsa da kimse 10-15 liranın peşine düşmüyor ama bütün bir yılı hesaba kattığımızda; bankalar, birçok işlemde müşterilerden ciddi gelir elde ediyor. Vatandaşı yolunacak kaz gibi gören bankaların yasal boşluklardan faydalanmalarını önleyecek yeni düzenlemeler hayata geçirilmeli.