Beşiktaş'ta adım başı lokmacı açılıyor, çoğu da iyi iş yapıyor.

Ben de bir kez yedim, yeni nesil lokma tatlısı farklı. Küçük lokmalar kızartıldıktan sonra dolgu sıkan makinelerin yardımıyla içlerine krema ya da çikolata dolduruluyor ve üzerlerine şerbet yerine farklı çikolata sosları, fındık, fıstık, Hindistan cevizi gibi kuruyemiş parçaları konuyor.

Sekiz ya da 16 lokmadan oluşan farklı porsiyonlar var. Yeni nesil lokmacıları genelde gençler ve Arap turistler tercih ediyor. Yeme- içmede tutucu değilim, yeniliklere açığım, geleneksel lezzetlerimiz modernize edilmeli. Ama yeni nesil lokma, damak zevkime uygun değildi.

Ben sıcak sıcak şerbete atılmış lokmayı tercih ederim. Yeni lokma tatlısı, sos ve dolguyla daha gösterişli sunuluyor. Böylece maliyeti çok düşük olan ve porsiyonu üç-dört lira olan lokmayı, 15- 20 liraya satıyorlar.

Zevkler ve renkler tartışılmaz, yeni nesil lokmanın seveni de çok.

Bir ara Balkan tatlısı triliçe meşhur olmuştu, her yerde satılıyordu ama modası çabuk geçti. Bakalım yeni nesil lokma tatlılarının ömrü ne kadar olacak?