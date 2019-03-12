Popun kralı Michael Jackson'ın çocuklara yaptığı tacizleri gündeme taşıyan 'Leaving Neverland' belgeseli yayınlandıktan sonra ABD ve Avrupa'da 'Jackson'ın şarkıları yasaklanmalı mı?' tartışması başladı.

BBC'nin haberine göre; dünyada çok sayıda radyo istasyonu, Jackson'ın şarkılarını çalmama kararı aldı. Birçok insan, Jackson'ın şarkılarını cep telefonlarından sildi. Bazı yerlerde insanların Jackson'ın şarkılarını çalan mekanları terk ederek tepki gösterdikleri yönünde haberler geliyor.

Jackson'ın şarkılarının yasaklanmamasını isteyenler de var.

Örneğin Avustralya'nın RMIT Üniversitesi'nden Catherine Strong, Jackson'ın şarkılarının yasaklanmasını 'kanayan büyük bir yaraya minicik bir yara bandı yapıştırmak' olarak nitelendiriyor.

Daha önce de yazmıştım, Michael Jackson şimdi yaşasaydı çoktan hapsi boylamıştı. #metoo akımından sonra çok şey değişti, artık insanlar taciz vakalarına karşı anında tepki gösteriyor. Peki, Jackson'ın şarkıları yasaklanır mı? Böyle bir yasak pratikte sonuç verir mi? Ya da buna gerek var mı? İlginç bir tartışma konusu. Bir sanat eserini yaratıcısından bağımsız olarak da değerlendirebiliriz.

Bence önemli olan insanların bireysel tercihi; kimi bir daha hiç Michael Jackson şarkısı dinlemez, kimisi de ünlü şarkıcıya lanet okuyup şarkıları dinlemeye devam eder.

'Billie Jean', 'Beat It', 'Thriller', 'Bad' gibi başyapıtların yaratıcısı her ne kadar pislik bir insan olsa da dinlenmeye devam eder.