Ünlü sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın trafik kazasında hayatını kaybetmesi herkesi üzdü. Çika; saygı duyulan, sevilen bir insandı. Akbağ ve kederli ailesine sabırlar diliyorum, Çika'nın mekanı cennet olur inşallah.

Çika'nın İzmir uçağını kaçırdığı için aracıyla yola çıkması büyük şanssızlık.

Çika, İzmir'in Narlıdere ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybedince aracı şarampole yuvarlanmış. Çika, emniyet kemeri takmadığı için araçtan fırlamış. Kemer taksaydı büyük ihtimalle aramızdaydı.

Eğitimlisi, eğitimsizi fark etmiyor, emniyet kemeri takmamak için sürekli bahaneler üretiyoruz.

Acaba Çika'nın bahanesi neydi?

Trafik Dedektifleri bu konuda bir araştırma yapmış. İşte emniyet kemeri takmamak için en çok üretilen bahaneler ve gerçekler:

¦ Bahane: "Kısa mesafe gideceğim, emniyet kemeri kullanmasam da olur..." Gerçek: Ölümlü kazaların yüzde 80'i evinize en fazla 30 km. uzaklıkta ve 60 km/h hızın altında gerçekleşiyor.

¦ Bahane: "Ben iyi sürücüyüm, kemer takmama gerek yok!" Gerçek: Ya kötü bir sürücü size çarparsa...

¦ Bahane: "Emniyet kemeri rahatsız ediyor." Gerçek: Sakat kalmanın vereceği rahatsızlığı düşünün!

¦ Bahane: "Emniyet kemerine gerek yok, hava yastığım var..." Gerçek: Araçlardaki hava yastıkları, emniyet kemerinin takılı olduğu varsayılarak tasarlanmıştır. Emniyet kemeri kullanmamak, hava yastığının etkinliğini önemli ölçüde azaltır.

¦ Bahane: "Arka koltukta otururken kemere gerek yok!" Gerçek: Arka koltukta emniyet kemeri kullanmak, ölüm ve yaralanmaları yüzde 66 oranında azaltıyor.

Ölümlü kazalarda emniyet kemeri kullananların yüzde 24.8'i hiç zarar görmeden kazayı atlatırken, emniyet kemeri kullanmayanlarda bu oran yüzde 6.3. Emniyet kemerleri, otomobilde seyahat edenlerin ağır yaralanma risklerini yüzde 45, kamyonetlerde de yüzde 60 oranında azaltıyor. Özetle, emniyet kemeri tak, hayata bağlan!