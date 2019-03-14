Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nden erken elenince eski teknik direktörü Zinedine Zidane'ı tekrar göreve getirdi. İmza töreninde ise en çok teknik adamın pantolonu konuşuldu. Şık bir blazer ceket giyen Zidane, kısa ve dar paçalarıyla dikkat çeken bir kot pantolon seçti. Kimileri ciddi bir törene böyle bir kıyafet seçtiği için onu "Kardeşim köz getir seri" diyen nargileci delikanlılara benzetti. Bense beğendim, hoş bir tarz olmuş, Zidane yeni bir şeyi denemekten korkmamış. Bu yaz moda olur. Asıl konuşulması gereken ceket! Zidane, Real Madrid'e ilk geldiğinde 'Milli irade ceketi' giyip imza atmış, 2.5 senede üç Şampiyonlar Ligi kupası kazanmıştı. Şimdi giydiği ceket, zor günlerin habercisi olur mu dersiniz?