Galatasaray'ın Hollandalı eski yıldızı Wesley Sneijder ve eşi Yolanthe Cabau, dokuz yıllık evliliklerini bitiriyor. Futbolcunun menajeri de ayrılığı doğruladı. Bu arada Hollanda basınında çiftin ayrılıklarına ilişkin şok detaylar ortaya çıktı. Boşanmanın asıl nedeninin ihanet olduğu söylenirken, Yolanthe'nin aslında şiddet gördüğü için dava açtığı vurgulandı.

Sneijder'in, eşine hem psikolojik, hem de fiziksel şiddette bulunduğu iddia edildi.

Bu habere ünlü çiftten herhangi bir itiraz gelmedi. Yolanthe'ye yaklaşık 120 milyon lira tazminat ödeyecek olan Sneijder, daha önce "Her şeyi ben berbat ettim. Hem de birkaç kere" diye itirafta bulunmuştu.

İnsanın "Sen de mi Sneijder?" diyesi geliyor. Sahaların en efendi yıldızlarından Sneijder'in eşini döveceği, psikolojik şiddet uygulayacağı hiç aklınıza gelir miydi? Cahil, eğitimli, ünlü ünsüz fark etmiyor; kadına şiddet toplumun her kademesinde var.