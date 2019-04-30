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MEVLÜT TEZEL
30 Nisan 2019, Salı MEVLÜT TEZEL

Bencil Hollanda

'nın, sığınma başvurusunda bulunan Ezidiler'i, 'ın kuzeyindeki mülteci kamplarına geri göndereceği ortaya çıktı. Hollanda hükümetinin aldığı karara Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği karşı çıktı ve Irak'ın kuzeyinin hâlâ güvenli olmadığını söyledi.
Hollanda'nın kabul etmediği sığınmacı sayısı kaç biliyor musunuz? Yaklaşık 200 kişi.
200 kişiye bile sığınma hakkı vermiyorlar ama 3.5 milyon mülteciye bakan Türkiye'ye insan hakları ve demokrasi konularında ders vermeye çalışıyorlar. Tabii yersen!

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