Eskiden Cudi Dağı ile ilgili haber bültenlerinde hep şu anonsu duyardık: 'Şırnak'ın Cudi Dağı'nda çıkan çatışmada...' Geçtiğimiz günlerde Cudi Dağı eteklerinde fidan dikimi ve uçurtma şenliği düzenlendi.

Ajanslara Cudi'de yamaç paraşütüyle uçanların fotoğrafları da düştü. Cudi Dağı tünelleri de geçtiğimiz yıl hizmete açıldı. Cizre ve Şırnak arasındaki 45 dakikalık mesafe, 15 dakikaya indi.

Dağlardan PKK'lılar temizlenince bölgede turizm canlandı. Cudi Dağı'nda yamaç paraşütü bile yapılıyor artık. Bu huzur ortamı, şehitlerimizin kanıyla sağlandı. Cudi Dağı'na şehitlerimiz için bir anıt dikilmeli.