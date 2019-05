Türkiye'de uzun yıllardır yabancı menşeli ekonomi kanalları vardı. Yabancı güç odaklarının manipülasyonuna açık bir alan olan ekonomi haberciliğinde milli ve yerli bir TV kanalına büyük ihtiyaç vardı.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında yayın hayatına başlayan a Para, işte bu ihtiyacı kısa bir sürede giderdi.

A Haber, a Spor ve a News'ün genel müdürü Abdulhalik Çimen, bu kanallarda başarıyı getiren yayın politikasını a Para'da da uyguladı. Çimen, ekonomide de kendi haber ağını kurdu. Muhabir ve haber odaklı yayın politikası izledi. Aynı anda bazen 71 noktadan canlı yayın yapma becerisi gösteren a Haber'deki enerji ve dinamizm, a Para'da da hayata geçirildi.

Ekonomi haberciliğinin usta ismi, a Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ise genç ve tecrübeli bir ekiple sadece piyasaların değil, tüketicilerin de dili olmayı başardı. Doğaner, yabancı menşeli kanalların soğuk ekonomik dilinden farklı olarak daha canlı, hayatın içinden bir yayın politikası izledi.

Bu canlı ve aktif kanal, şimdi hafta sonu yayınlarında da atağa kalktı. A Para'da hafta sonları ekonominin dışında hayatın birçok alanına dokunan life-style ve aktüel programlar ekrana gelmeye başladı.

Cumartesi günleri 10.00'da ekrana gelen, Sinan Özedincik ve Funda Karayel'in sunduğu 'Günaydın Hafta Sonu', izleyicilere kültür-sanattan spora, eğlenceden modaya kadar her alanda farklı bir pencere açıyor.

Yusuf İzel, İlker Gezici, Gökhan Gökduman ve Tansu Ceylan gibi GÜNAYDIN ekibinden değerli gazetecilerin hazırladığı, pazar günleri 22.00'de yayınlanan 'a Plus' ise; alışverişten sanata, modadan etkinliğe kadar her alanda renkli görüntüleri ekrana getiriyor.



ÖDÜLLÜ FİLMLER

A Para, sinema yayıncılığında da atağa kalktı. Cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00'de ödüllü, büyük gişe yapmış filmler ekrana geliyor.

Her film gösteriminden önce, 19.45'te ekrana gelen, genç ve başarılı sunucu Elif Savaş'ın sunduğu 'Yakın Plan' programında filme dair birçok önemli detay sunuluyor.

Film yayını bittikten sonra da yine Savaş'ın sunduğu 'Seans Sonu' programında film, sinematografiden oyunculuğa birçok açıdan yorumlanıyor.

Cumartesi ve pazar günleri 12.00'de ekrana gelen 'İzlence' programında ise tiyatro, sinema, müze, konser gibi sanat ve etkinlik ajandası sunuluyor. Serena Özden Ozuslu'nun sunduğu, cumartesileri 18.00'de yayınlanan 'Dijital Çağ'da ise en yeni teknolojiler ve son çıkan ürünler tanıtılıyor.

A Para'da hafta sonu ayrıca 'Evin Yolu' 'Spor Ekonomisi', 'Bize Sorun', 'Ankara Masası', 'İnovasyon+' gibi herkesin ilgisini çekecek birçok farklı program var.

Özetle; a Para'nın hafta sonu yayınları, yoğun gündemden sıkılanlar için birçok farklı alternatif sunuyor.