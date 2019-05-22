Acun Ilıcalı'nın patronu olduğu TV8'de yayımlanan 'Survivor Türkiye-Yunanistan' yarışmasının Yunan sunucusu Sakis Tanimanidis, Instagram hesabından yaptığı 19 Mayıs paylaşımı ile isim vermeden Mustafa Kemal Atatürk'e 'soykırımcı' hakaretinde bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattığı 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümünde Sakis, Instagram'a şunları yazdı: Gururlu bir Pontuslu olarak ben, 100 yıl önce Pontus soykırımında insafsızca yok edilen 353 bin kişiyi saygıyla anıyorum. Büyükbabam Panayiotis Tanimandides'in bir Pontus köyü olan İmera'daki evini ziyaret ettim ve bugünün (soykırımı kastediyor) yalnızca biz Pontus kökenli Yunanlılar değil, bütün dünya için ne anlama geldiğini biraz daha anlama şansına sahip oldum. Ve bütün insanlık için söylüyorum, biz savaşlara, suçlara, cinayetlere ve soykırımlara sessiz kaldığımız sürece bunların gelecekte dünyadaki diğer insanlar adına tekrarlanmasını kolaylaştırıyoruz."





Sakis, mesajının yanında paylaştığı fotoğrafta da, 'GENOCIDE Pontuslu Yunanlıların soykırımının yüz yılı 1919-2019' ifadesi yer aldı. Sakis, paylaşımın sonuna da Yunanca 'Unutmuyorum' etiketini yazdı. Sakis efendi, Yunan ordusu, Sakarya'ya kadar tatil için mi gelmişti? Ne yapsaydık, yurdumuzu işgal etmeye gelen sizinkileri davul zurnayla mı karşılasaydık? Elbette Acun'dan para kazanıyor diye Sakis'ten 19 Mayıs'ı kutlamasını bekleyemeyiz. Aslında Sakis gibi birçok Yunanlı var. Eğitim sistemindeki yoğun milliyetçi propaganda onları bu hale getiriyor. Diyeceksiniz ki hangi ülkenin eğitim sistemi milliyetçi değil? Herkes kendi tarihini yazar ama bir ulusun kendi topraklarını savunmasına nasıl soykırım denir? Milliyetçiliğin bir mantığı olmalı! Yani Sakis'in yaptığı büyük cahillik. Böyle TV yarışmalarını sunanlar ne yazdığını bilecek kapasitede olmalı. Adam resmen Türk ulusunu kurtarmak için Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Atatürk'e soykırımcı demiş.

Acun, işe aldığı sunucular hakkında hiç mi araştırma yaptırmıyorsun? Bu cahil yalancıları bize niye izlettiriyorsun?