Elazığ'da sokaktaki çeşmeden su dolduran 82 yaşındaki Çiçek Boztaş, köpeklerin saldırısına uğradı. Ağır yaralı bir halde hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Türkiye'de hızla çoğalan köpek popülasyonuyla birlikte köpek saldırıları da artıyor. Kısırlaştırılan köpek sayısı artmalı, evcil köpek satışı yasaklanmalı ya da sınırlandırılmalı. Daha fazla hayvan barınağına ihtiyaç var. Köpek beslemek isteyenler sahiplenmeliler. Köpek alıp üç ay sonra canı sıkılıp ormana bırakanlara da ağır cezalar kesilmeli.