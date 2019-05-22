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MEVLÜT TEZEL
22 Mayıs 2019, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Göçmenlerin tek dostu Türkiye

'Almanya 2018'de mülteciler için 23 milyar Euro harcadı.' Bu haber başlığını görünce sevindim ama haberi okuyunca sevincim yarıda kaldı. Almanya 23 milyar Euro ile barınma, entegrasyon gibi çeşitli bütçeler oluşturmuş. Bütçenin en büyük kısmı olan 7.9 milyar Euro'yu ise göçmenlerin Avrupa'ya girişlerini azaltmak için harcamış. Tam 7.9 milyar Euro mültecilerin oldukları yerde kalmaları veya ülkelerine dönmeleri için harcanmış. Ekonomik durumu bizden çok iyi olan birçok Avrupa ülkesi, göçmenleri kabul etmemek için ellerinden ne gelirse yapıyorlar. Anlayacağınız, göçmenlerin en büyük dostu yine biziz.

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