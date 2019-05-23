Ekşisözlük'te böyle bir başlık açılmış. Muhtemelen troll başlık ama tartışmaya değer. Alman Hans'ın, Fransız Pierre'in İstanbul'daki belediye seçimleri umurunda mı? Kimin aday olduğundan haberleri bile yoktur. Ama ülkeleri seçilmiş siyasetçiler ve dördüncü güç medya yönetir. Son dönemde Batı medyasında Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan haberlere bakılırsa, başlıkta bahsedilen doğru bir önerme. İmamoğlu'nun seçilmesine çok sevinecek gibiler. Avrupalı siyasetçiler de İmamoğlu'nun kazanmasını isteyen açıklamalarda bulunuyorlar.

Peki, bir ülkeyi yönetenler, yakınındaki bir ülkenin başarılı olmasını, uzun vadede kendisini geçmesini ister mi? Bu soruyu kendimize de soralım; komşu ülkelerin bizi ezecek kadar çok gelişmesini, başarılı olmasını ister miydiniz? Hayat rekabet üzerine kurulu; biri yükselirse, diğeri düşer! Büyük balık küçük balığı yutar!



GÜÇLENMEMİZİ İSTER Mİ?

Siz Batı'nın gerçekten Türkiye'nin gelişip güçlenmesini istediğini mi sanıyorsunuz? Umurlarında mı Türkiye'deki demokrasi ve insan hakları?

Bir tarafta ABD ve Avrupa'nın liderleriyle sürekli tartışan, Güney sınırındaki ABD ve Avrupa'nın çizeceği yeni haritaya karşı dimdik karşı duran, ABD ile papaz olma pahasına ülkesinin güvenliği için S 400'leri alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Diğer tarafta ise Batı medyası ve siyasetçilerinin imajını sürekli parlatmaya çalıştığı, başa geçmesini dört gözle bekledikleri bizim muhalefet liderler.

Tekrar soruyorum ABD ve Avrupa, Türkiye'nin iyiliğini, güçlenmemizi ister mi? Onlar değil miydi aç kurtlar gibi I. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'yi bölge bölge paylaşan?