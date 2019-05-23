1453 Başakşehirliler taraftar grubu 'Sahte kabadayının ismini stadımızda istemiyoruz!' diye pankart açmışlar.

Elbette bu pankartın açılmasında son maçta yaşananların büyük etkisi oldu. Fatih Terim, Başakşehir gol atınca rakibin kulübesine saldırmış, çok ağır küfürler etmiş, hatta yumruk sallamıştı.

Başakşehir yönetiminin stat isminin değiştirilmesi için başvuruda bulunacağına dair haberler de çıktı.

"Galatasaraylılar çok istiyorsa statlarının adını Fatih Terim koyabilir" diyen Başakşehirli taraftarlar var.

Terim'in de isminin kaldırılmasını çok kafasına takacağını sanmıyorum. Sonuçta Terim her şeyi ile Galatasaray'a mal olmuş bir isim.

Desenize 'Futbol Asla Sadece Futbol Değildir' kitabının yazarı Simon Kuper'e yine bizden bir yazı malzemesi çıktı.