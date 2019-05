Son iki aydır 'Game of Thrones' (GOT) furyası sardı bütün dünyayı.

Beklendiği gibi dizi, dünyada izlenme rekorlarını altüst etti ve TV tarihinin en karlı yapımlarından biri olarak veda etti.

Geriye sosyal medyada yapılan birbirinden ilginç paylaşımlar kaldı.

Bunlar arasında en çok Digiturk'un 'Game of Thrones' final bölümü için Akmerkez'de düzenlediği özel gösterimde dizide hayatını kaybeden karakterler için lokma döktürmesine güldüm.

Peki, 'Game of Thrones' Türkiye'deki yayıncı kuruluşu Digiturk'e ne kazandırdı? Dünyada en çok korsanı indirilen dizi olma rekorunu da elinde bulunduran 'Game of Thrones' için Digiturk'un avukat ordusu son iki aydır fazla mesai yapmıştı. Korsan yayın yapan dizileri anında kapattırdılar.

Kemik izleyici kitlesi zaten diziyi Digiturk'ten izliyordu ama gelen rakamlara bakılırsa korsan izlemeye alışkın kitle de diziyi Digiturk'ten takip etti galiba. Digiturk'ün dizi paketi üye sayısı, efsane yapımın final sezonunun etkisiyle yüzde 14 arttı.

Dizinin final bölümünü ise Digiturk'ün internet tabanlı uygulamaları üzerinden 255 bin, televizyon üzerinden ise 80 bin Digiturk üyesi izledi.

Bir önceki sezonu Digiturk'ün internet tabanlı uygulamaları üzerinden yaklaşık 400 bin saat izlenen 'Game of Thrones' final sezonu, yüzde 173'lük artışla 1 milyon 91 bin saatlik izlenme rakamına ulaştı.

Bu gerçekten erişilmesi güç bir rekor.