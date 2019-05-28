Süper Lig'de küme düşen takımlardan Bursaspor'un başkanı Ali Ay ile Erzurumspor'un başkanı Hüseyin Üneş, bu sezon küme düşmenin kaldırılıp ligin 20 ya da 21 takımla oynanmasını istediler.

Türkiye'de takım sayısının artırılmasını ne hikmetse hep düşen takımlar gündeme getiriyor. Bu iki takıma böyle bir ayrıcalık sunmak büyük haksızlık olur. Öte yandan Süper Lig'in 20 takım olması bence bir gereklilik. Daha önce de bu konuya değinmiştim. Bu geçiş; küme düşme kaldırılmadan yapılmalı, alt ligden beş takım gelmeli. Daha sonra da 20 takımlı ligden her sene dört takım düşmeli. Dört takım düşerse hedefsiz takım kalmaz. Takım sayısının artması, rekabeti ve seyir zevkini artırır.



DAHA ÇOK GELİR DEMEK

Şimdi bazıları, 'Milli maçlar, Türkiye Kupası ve Avrupa kupaları yüzünden fikstür yoğun. Takım sayısının artması angaryayı artırır. Fazla takım kaliteyi artırmaz' gibi birçok karşı gerekçe sıralıyorlar.

Bazılarında haklı olabilirler ama zaten bu sorunları doğuran da mevcut 18 takımlı sistem değil mi?

İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa liglerinde 20 takım yer alıyor.

Türkiye; İsviçre ya da İskoçya değil, 81 ili olan çok büyük bir ülke. 18 takım az. Süper Lig'in sadece Marmara ve İç Anadolu bölgelerine hapsedilmesi; futbol sektörüne ekonomik anlamda darbe vuruyor.

Süper Lig'e iki takımın daha katılması o iki şehrin de kaderini değiştirebilir.

20 takımlı Süper Lig, daha çok maç, rekabet ve gelir demektir.