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MEVLÜT TEZEL
28 Mayıs 2019, Salı MEVLÜT TEZEL

Everest’te kuyrukta beklemek

'te son bir hafta içinde yedi dağcı hayatını kaybetti. Bu sayı, geçen bir yılda burada ölen dağcıların toplamından daha fazla. Bu kez ölümlerin sebebi zirvede yaşanan yoğunluk. Bazı dağcıların zirveden dönüşte 12 saatten fazla sıra beklediği için bitkin düşüp hayatını kaybettiği iddia ediliyor.
Daha önce, Everest için verilen tırmanış izinlerinin sınırlandırılması gerektiği gündeme gelmişti. Çünkü iş ticarete dökülmüştü, sadece Everest'e çıkış izni 11 bin dolardı! Everest'in zirvesi bile dağcıların bıraktığı çöplerle kirlenmişti.
İnsanüstü bir gayretle Everest'e çıkıp, selfie çekmek için 12 saat bekleyip ölmek trajik bir olay. Dünyanın zirvesi Everest'te bile kuyrukta bekleniyorsa vay halimize!

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