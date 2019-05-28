Yıllardır yayınladığı bayram reklamlarıyla artık bir bayram klasiği haline gelen ünlü şekerleme markası Kent'in son reklamına, Çorlu tren kazasını hatırlattı diye tepki gösterenler oldu.

Reklam, bayramda ailesi ile bir araya gelmek için trenle seyahat eden ancak yolda yaşanan bir aksilik yüzünden bayram sabahına yetişemeyen yolcuların trende bayramlaşarak aile olmasını konu alıyor. Reklamın sloganı ise 'bayramlaşır #aileoluruz'.

Ateş düştüğü yeri yakar, Çorlu'da hayatını kaybedenler için ne kadar üzülsek az. Umarım kazada ihmali olanlar adil bir şekilde yargılanırlar.

Çorlu'da ya da bir başka yerde tren kazasında yakınlarını kaybedenler bu reklamı izleyip duygularını dile getirebilirler ama bu reklamın skandal olduğu anlamına gelmez.

Reklam gerçekten duygusal, bir çocuğun bayramlıklarını giyip tanımadığı yaşlı çiftin elini öpmesi, dedenin mendile sarılı şekerleri ikram etmesi ve sonra trendeki insanların birbirleriyle bayramlaşması...

Bayramlaşmanın ne kadar önemli olduğunu, küslerin, dargınların barışması gerektiğini mesajını veriyor.

Sırf öyküsü trende geçiyor diye bir reklamı suçlamak bence anlamsız. Dünyanın her yerinde uçak, otobüs, gemi, tren, otomobil, motor kazaları yaşanıyor ve yüz binlerce insan ölüyor. O zaman hiçbir ulaşım aracına reklamlarda yer verilmesin, filmlerde ulaşım araçları kullanılmasın. Ayrıca reklamda bir tren kazası yok, sebebi bilinmeyen bir sorun yüzünden tren duruyor. Bu reklam için 'rezalet', 'skandal' demek büyük haksızlık.