Yaklaşık bir yıl önce ses mühendisi Burak Erdoğan'dan boşanan oyuncu Gonca Vuslateri, Özgür Mumcu'yla el ele yürürken görüntülendi.

Özgür ve Gonca iki yetişkin insan, gönüllerince yaşarlar elbette.

Bu klasik magazin haberini farklı kılan ise Özgür Mumcu'nun Cihangir tayfasının hızlı çapkınlarından biri olması. Geçmişte Ece Temelkuran, Sıla, Bilge Öztürk ve Sezin Akbaşoğulları'yla da birliktelik yaşamıştı.

Basın ve edebiyat tarihi hem çapkın, hem de çok iyi yazarlarla dolu. Özgür Mumcu da iyi işler çıkarsaydı çapkınlıkları fazla gündeme gelmezdi.

Gazetecilikte, siyasette, sporda, sanatta vs. alanlarında ünlü olan kişilerin çocukları, genelde babalarının gölgesinde kalıyorlar.

Araştırmacı yazar denince akla ilk gelen isim olan rahmetli Uğur Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu da onlardan biri. Tabii ki kimseyi niye babası gibi başarılı olamadı diye eleştiremeyiz. Ama Özgür Mumcu aynı zamanda Uğur Mumcu'nun anti-tezi gibi duruyor.

PKK'nın gizli bağlantıları ve mali kaynakları hakkında yazmakta olduğu kitap yüzünden suikasta kurban gittiğine inanılan, antiemperyalist, Atatürkçü bir babanın oğlu, 'Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyen Amerikancı HDP'lileri destekleyen bir liberal olursa ve kariyerinde de beklentileri karşılayamazsa; geriye sadece magazinde çapkınlıkları konuşulan bir adam kalıyor.