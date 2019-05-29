Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladığı kupa töreninde TFF Başkanı Hüsnü Güreli'nin kameralara yansıyan sevinç görüntüleri tartışma yarattı. Güreli de kendini şu sözlerle savundu: "Sanki ortada bir suç varmış gibi bir tablo yaratıldı. Kupayı verirken itiş kakış oldu. Arkadan itildim ve bir anlık refleks ile istemsiz bir hareket yüzüme yansıdı. Ben tarafsız bir başkanım. Niye sevineyim?" Güreli iyi ki bu fotoğrafa fotomontaj dememiş! Elbette bu görüntü Güreli'yi Galatasaraylı ya da taraflı bir TFF Başkanı yapmaz ama fotoğrafta da istemsizce bir gülme yok. Güreli bir Galatasaray taraftarı gibi mutluluktan havalara uçmuş gibi gülüyor işte. Güreli'nin istemsizce gülmesi bu ise isteyerek nasıl gülüyor acaba?