Son dönemde 'Sen Gittin ya Ben Çok Güzelleştim', 'Kapalı Gişe Yalnızlık', 'Bana Kadar Yolun Var' gibi WhatsApp mesajı atar gibi yazılan bu kitaplar ne yazık ki çok satıyor. Kitapçıları virüs gibi saran, edebi açıdan zayıf bu kitaplara 'ucuz edebiyat' deniyor. Bunların en bilinen yayıncısı Destek Yayınları'nın Genel Yayın Yönetmeni Ertürk Akşun, ilk defa Jurno'dan İlke Ölmez'e konuşmuş. Akşun özetle "Ülkemizin asıl sorunu, kötü kitap yayımlamak, kötü yazar sorunu değil, iyi okuyucu kitlesinin olmaması. Emin olun, çok çok kaliteli kitaplar çok satılsa, biz hemen tüm yayın planımızı ona göre değiştiririz" demiş. Akşun şöyle de bir örnek vermiş. Vakti zamanında Sonbahar isimli kaliteli bir edebiyat dergisi kapanmış ve kapanma sebebini de okurlarına şöyle duyurmuş; "Sevgili okurlar, ortalama olarak her ay yayımlanmak üzere bize 10 bine yakın şiir geliyor, ama biz 500 adet dergi satabiliyoruz. Dergiye şiir gönderen arkadaşlar şiirim yayımlandı mı diye dergiyi alsa 10 bin satışa ulaşacağız..." Akşun çarpıcı bir örnek daha vermiş. Ne yazık ki, Türkiye'de herkes şair, yazar ama okuyan az. Her şeye rağmen Akşun'un da 'iyi okuyucu kitlesi yok' bahanesinin arkasına saklanması inandırıcı değil. Akşun'un anlattıklarından derdinin sadece para olduğu anlaşılıyor. Elbette herkes parasını kazanacak ama Akşun şunu iyi bilsin; bastığı kalitesiz kitaplar yüzünden birçok değerli eser, raflarda dahi yerini alamıyor.