İstanbul Valiliği, İstanbul'da kaydı olmayan Suriye uyruklu yabancılara, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verdi. Belirtilen süre sonunda geri dönmediği tespit edilenler, kayıtlı oldukları illere sevk edilecekler.

Ayrıca yapılan son denetimlerde suça karıştığı tespit edilen 400 Suriyeli sığınmacı da İdlib'e gönderildi.

Bu haberler Suriyeli göçmen sorununu çözmek için kararlı adımların atılacağının ilk sinyali. Türkiye kendi imkanlarıyla Suriyeli göçmenlere uzun süre büyük yardımlar yaptı ama Avrupa ülkeleri söz verdikleri desteği vermediler.

İstanbul gibi büyük şehirlerde duramayan Suriyeliler ve birkaç yüz Suriyeli göçmen için bile birbirine giren Avrupa ülkeleri, olası bir göçmen akınında ne yapar bekleyip göreceğiz.