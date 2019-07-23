Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından, icra takibi kapsamında borçlunun yakınına telefonla kısa mesaj gönderen avukata 50 bin lira idari para cezası verildi.

İcra takibini yapan avukat tarafından şikayetçiye ait cep telefonuna, hakkında icra takibi bulunan yakınının ad, soyad ve hizmet numarasının yer aldığı kısa mesaj gönderildiği tespit edilmiş.

Emsal teşkil edecek bir karar. Son dönemde avukatlar, icra takibi yaptıkları insanların yakınlarına mesaj atarak baskı yapıyorlardı. "Eee adam borcunu ödemiyor, ne yapsınlar?" dediğinizi duyar gibiyim ama bir kişinin borcu hakkında yakınlarına mesaj atmak kişisel verileri hukuka aykırı kullanmaktır.

Öte yandan çözülmesi gereken şöyle de bir sorun var:

Birçok dolandırıcı, icra takibine takılmamak için kendi üzerlerinde hiçbir mal varlığı tutmuyorlar.

Bu yöntemle insanlara borç takıp ödemeyerek büyük paralar kazanıyorlar ve bu kazandıkları paraları ya yastık altında ya da çok güvendikleri insanların banka hesaplarında tutuyorlar. Alacaklılar borcunu alamıyor, iflas ediyor ama dolandırıcılar zenginliklerine zenginlik katıyorlar. İşte bu, Türkiye'de ticaret yapmayı zorlaştıran büyük bir sorun.

Elbette bu sorun kişisel verileri hukuka aykırı yöntemlerle kullanarak çözülmemeli ama bu sorunu çözecek de yeni kanunlar çıkarılmalı.