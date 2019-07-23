Çin'de medya şirketleri, 'dikey dizi' formatını deniyor. Çin'deki 800 milyon akıllı telefon kullanıcısını hedef kitle olarak seçen ve kısa bölümler halinde yayınlanan diziler, bu format ile birlikte kendine özgü bir 'dikey çekim' tür oluşturmaya başladılar.

Jurno.com. tr'in haberine göre;

Çinli internet devi Tencent'in geçen yıl yayınladığı romantik komedi 'Erkek Arkadaşım Gibi Olan Kız Kardeşim' (Vuo due nanyou di çieçie) ve 'Aptal Erkek Arkadaşım' (Vuo de er huo nanyou), bu türdeki ilk dizilerden.

Haberde, bu formatın televizyon için hazırlanan bir dizinin mobil ekrana göre kadrajlanmasından ibaret olmadığı da belirtiliyor.

Tam aksine, dikey diziler üretim aşamasının başından sonuna dek mobil izleyiciler düşünülerek oluşturuluyor.

Dikey dizilerde ekranın bölünmesi, kaydırmalar ve hızlı geçişler gibi çekim teknikleri kullanılıyor.

Elbette bu teknik kısa süreli çekimler için uygun ama gelecekte ne olur bilinmez.

Tüm dünya medyayı cepten dikey takip ediyor, videolar da genelde dikey izleniyor.

Gelecekte dikey çekim dizilerin hatta filmler yaygınlaşabilir ama bu durumun seyir zevkini azaltacağı kesin. Düşünsenize, Nuri Bilge Ceylan gelecekte dikey formatta film çekmek zorunda kalıyormuş.

Bence sinemayı bırakır yine de dikey çekmez ama bizim dizi sektörü dikey çekim tekniğine şimdiden hazırlanmalı.