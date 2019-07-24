CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında Paris'te öldürülen PKK'lı teröristler için aynen şunları söyledi:

"Ben bir insan hakları savunucusuyum.

Suçu ne olursa olsun herkesin yaşama ve yargılanma hakkı vardır. Siz üç kadını gidip Avrupa'nın merkezinde vahşice bir cinayetle öldürüyorsanız eğer, ben bunu bir yaşam hakkı savunucusu olarak kınamak zorundayım. Bu kişilerin suçu ne olursa olsun bunu yapmak zorundayım" dedi.

PKK'nın kurucularından Sakine Cansız ve iki arkadaşının suikastının zanlısı Ömer Güney, sağlık sorunları yüzünden duruşmaya çıkmadan ölmüştü.

Ve suikast emrini kimin verdiği ortaya çıkmamıştı. Cansız, Abdullah Öcalan'la kavgalıydı ve PKK içi muhalefeti temsil ediyordu. Yani Cansız, örgüt içi bir hesaplaşma sonucu da öldürülmüş olabilir.

Öncelikle Kaftancıoğlu'nun aydınlatılamamış bir suikast için neden Türkiye'yi suçlama ihtiyacı duyduğunu anlamış değilim. Aslında terörle mücadele eden ülkelerin elebaşlarını buldukları yerde yok etme hakları vardır. Zaten Türkiye, İsrail ve ABD gibi gizli operasyonlarda bunu sık sık yapıyor.

Kaftancıoğlu yargılamadan, haktan hukuktan bahsediyor.

Avrupa ülkeleri teröristleri verdi de biz mi yargılamadık? Avrupa ülkeleri bize PKK'lıları veriyor mu? Elbette hayır! O zaman teröristleri bulduğumuz yerde yok etme hakkımız var. ABD ve İsrail, canlı ele geçirme fırsatı varken bile teröristleri ortadan kaldırıyor.

İnanılır gibi değil, Kaftancıoğlu PKK lider kadrosunun yok edilmesini kınıyor. Atatürk, kurduğu partinin PKK sempatizanı ağzıyla konuşan bir il başkanı olduğunu görseydi ne derdi acaba?

Kaftancıoğlu, bir yaşam hakkı savunucusu olarak PKK'yı da kınıyor mu?

Kınadığını gören var mı?