A Milli Takımımız, EURO 2020 grup elemelerinde Andorra, Arnavutluk ve İzlanda'yı İstanbul'da konuk edecek.

Milliler böylece beş yıl sonra İstanbul'a dönmüş olacak.

16 Kasım 2014 tarihinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Türkiye-Kazakistan maçı öncesi kaleci Volkan Demirel'e Galatasaraylı taraftarlar küfür etmiş ve Volkan da buna sinirlenip stadı terk etmişti.

Yaşananlar, kulüpçülüğün en berbat örneğiydi.

Bir milli maçta taraftarların birlik olması gerekirken, Volkan'a edilen küfürler, bardağı taşıran son damla olmuştu. Zaten İstanbullular bu olaydan önce de milli takıma yeterli desteği vermiyordu, tribünler bir türlü dolmuyordu. Konya, Eskişehir başta olmak üzere Anadolu'da oynanan milli maçlarda sanki İstanbullulara ders verilircesine tribünler hınca hınç doldu ve son dakikaya kadar milliler desteklendi.

Futbol Federasyonu'nun maçları tekrar İstanbul'da oynatması doğru bir karar mı bekleyip göreceğiz. Eğer biletler ucuz tutulmazsa, İzlanda maçı hariç tribünlerin dolacağını tahmin etmiyorum.

Umarım yanılırım, milliler coşkulu bir şekilde desteklenir ve biz de milli maçları İstanbul'da izlemeye devam ederiz.