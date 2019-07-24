ABD'de yaşayan Suriye uyruklu Moustafa Jacoub isimli kişi, Türk bayrağını değiştirip karikatürize etti. Hilal motifine diş çizdi, yıldız motifini çocuklu bir aileye benzetti. Sosyal medyada paylaştığı bu karikatüre açıklama olarak da 'Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler' yazdı. 4 milyon Suriyeli'ye ülkeni aç, onlar için milyarlarca dolar harca, sonra ABD'ye kapak atmış bir Suriyeli bu karikatürü çizsin! Nankörlüğün tanımı bundan güzel yapılamazdı herhalde. Acaba Jacoub yaptığının hata olduğunun farkına varmış mıdır? Sanmam, muhtemelen tepki çekip takipçi kazanma peşinde. Neyse ki Twitter ahalisi ona gerekli yanıtı verdi.

