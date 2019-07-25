Stanford Üniversitesi'nden Sosyolog Michael Rosenfeld'in yaptığı araştırma; 2009-2017 yılları arasında heteroseksüel (karşı cinse ilgi duyan) çiftlerin yüzde 40'ının internetten tanıştığını gösteriyor. Dünyahalleri.com'un haberine göre araştırmada, arkadaş aracılığıyla birileriyle tanışma oranının yüzde 20 olduğu ve giderek azaldığı görülüyor. En yaygın ikinci tanışma yeri ise yüzde 27 oranıyla bar veya restoranlar. İş yerinde, aile veya komşular aracılığıyla tanışıp ilişkiye başlama oranı ise yüzde 10. Eskiden internetten tanışıp sevgili olan ya da evlenen çiftlere şaşırılırdı ama mobil teknoloji hayatımıza öyle bir girdi ki, cep telefonu üzerinden tanışmak, flört etmek en kestirme ve en doğal yöntem oldu. Hatta bu yöntem Tinder, Match.com gibi mobil uygulamalarla kârlı bir iş sektörüne dönüştü. Artık görücülük bile Instagram üzerinden yapılıyor.