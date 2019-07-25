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MEVLÜT TEZEL
25 Temmuz 2019, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Yüzdüğünüz deniz ne kadar temiz?

Girdiğiniz denizin ne kadar temiz olduğunu merak mı ediyorsunuz? Bu sorunun yanıtını, 'nın resmi sitesindeki https://yuzme.saglik. gov.tr/ sayfasında bulabilirsiniz. İl sağlık müdürlükleri 34 şehirdeki 341 plajda yüzme sezonu boyunca 15 günde bir bakteriyolojik analiz yapıyor ve bu veriler internetten yayınlanıyor. Sitede mükemmel kalitedeki deniz suyu (mavi), iyi kalite (yeşil), kötü kalite (sarı) ve girilmemesi gereken sahiller ise 'kırmızı' renkle gösteriliyor. Bazen temiz bildiğiniz plajlar kirli çıkabiliyor. Denize girmeden önce bu siteye bakın derim.

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