Bu fotoğraf İzmit'te bir pastanede çekildi. Pastane sahibi, poğaçayı askere beleşe veriyor, Türk'e 1 liradan, Suriyeli'ye ise 5 liradan satıyor. Bu olay için ırkçılığın daniskası diyenler oldu.

Bence bu olay ırkçılık değil. Irkçılık 'Kendi ırkını öteki ırklardan üstün sayma ve siyasal tutumunu buna dayandırma eğilimi'dir.

Irkçılığın tarihteki en somut örnekleri Afrikalıların köle olarak çalıştırılması, Nazi Almanya'sının Yahudilere yaptığı soykırımdır. Bizde 'Türkler Suriyeliler'den üstündür' gibi bir dayatma sade vatandaşta bile yok. Bizde toplum kurallarına uyum sağlayamayan, suça bulaşan Suriyelilere karşı bir tepki var. Bu fotoğrafı, toplumda Suriyelilere karşı yükselen tepkinin örneği olarak görebiliriz.



IRKÇILIK BATI'DA

Bu olayı örnek gösterip 'İşte Türkler Suriyelilere ırkçılık yapıyor' diyenler ırkçılığı yanlış adreste arıyor. Irkçılığın en somut halini gelişmiş Batı ülkelerinde görebilirsiniz. Batı'daki ırkçılık, kökleri sömürgecilik sistemine uzanan ve şimdilerde emperyalizme dönüşen sinsi bir düşmandır.

Bu olaydan yola çıkarak genelleme yapmak büyük yanlış. İzmit'teki bir kendini bilmez poğaçayı Suriyelilere pahalı satarken, diğer tarafta milyonlarca Türk dini bayramlarda bağışını Suriyeli fakirlere yapıyor. Unutmayın; hem devlet, hem de halk olarak göçmenlere en çok yardım yapan ülkeyiz!