ABD'de rehin tutulan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yurda dönüşünün hep siyasi boyutunu tartışıyoruz ama bir şey unutuluyor. Türkiye de Atilla'yı yalnız bırakmadı, onu geri almak için büyük mücadele etti.

ABD ve İsrail'in yurt dışında zor duruma düşmüş vatandaşını geri almak için nasıl mücadele ettiğini görmek için dizi ve film izlemek yeterli.

Rahip Andrew Brunson olayında ABD'nin rahibi almak için neler yaptığını gördük. 'Ne rahipmiş be' diye hayrete düşenler oldu. Mesele sadece rahibi geri almak değil, hükümet olarak güçlü durduğunu vatandaşına da göstermek. ABD başkanları 'Vatandaşına sahip çıkamadı' dedirtmezler. Dedirtirlerse seçimi kaybederler! İşte güçlü Türkiye olmanın faydası: Hakan Atilla'yı geri getirerek biz de 'Türkiye kendi vatandaşını yalnız bırakmaz, söke söke geri alır' mesajını vermiş olduk.



