Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılında gazete ve dergilerin tirajının yüzde 17.6 azaldığını açıkladı. Tüm dünyada yazılı basın güç kaybediyor ama bizim yazılı basın ortak proje ve kampanyalar düzenleyerek tiraj kaybını azaltabilir.

Gazeteler, TV kanallarına destek veriyor ama aynı desteği karşı taraftan görmüyor. Oysa TV kanallarında yarın şu gazetede şu özel haber çıkacak diye altyazı geçmek bile tiraj artırır. Bir ilkokula gazeteciliği anlatmak için davet edilmiştim. Yanımda altı-yedi gazete götürdüm, gazetelere hayretle bakanlar oldu. Çünkü içlerinde hiç gazete görmemiş çocuklar vardı!

İşte size bir proje; her sınıfa iki gazete kampanyası yapılsa çocuklar hem yazılı basına alışır, hem de tirajlar artar. Çok iyi hatırlıyorum, çocukken bizim sınıfa her gün bir öğrenci iki gazete getirirdi! Promosyon ve reklam yasaklarını belli ölçüde azaltmak bile yazılı basına gelir kapısı olabilir. Derdim sinekten yağ çıkarmak değil. Atılan her küçük adım tiraj olarak geri dönebilir. Yeter ki, yazılı basın üzerindeki ölü toprağını kaldırmak için harekete geçilsin! Şu da unutulmasın; bugün en çok tık alan internet siteleri bile muhabir çalıştırmıyorlar, ajans ve gazetelerden besleniyorlar. Yazılı basın tiraj kaybettikçe haber kaynağı da azalır ve bu da haber alma özgürlüğüne darbe vurur!