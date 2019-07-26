Uçak yolculuklarında orta koltukta oturmanın; iki kişinin arasında kalma psikolojisi, kolçağa dirsek koyma mücadelesi gibi birçok dezavantajı var. İşte bu haksızlığı ortadan kaldırmak için Molon Labe Seating adlı şirket S1 adı verilen yeni bir uçak koltuğu geliştirdi. Dünyahalleri. com'un haberine göre; S1, koridor ve pencere kenarındaki koltuklara kıyasla biraz daha kısa ve geride duruyor. Genişliği de 7 santimden daha fazla. Böylece S1 koltuğuna oturan, sıradan orta koltuklara kıyasla biraz daha rahat olacak. Ayrıca S1, dirsek kavgasının da önüne geçecek. S1'e oturanın kolçakların arka tarafını kullanma fırsatı olacak.

S1 küçük bir gelişme gibi görünüyor ama havayolu firmaları arasında öyle büyük bir rekabet var ki, artık fark yaratmak küçük ayrıntılarda gizli.