Almanya Evsizlere Yardım Çalışma Birliği (BAGW), geçtiğimiz günlerde Almanya'daki evsizlerin sayısında yüzde 15 ile 20 arasında bir artışın olduğunu açıkladı. Almanya, dünyada ekonomisi en güçlü dördüncü ülke ama 2017 yılı rakamları dikkate alındığında Almanya'da yaklaşık 650 bin insanın evsiz olduğu tahmin ediliyor.

2017 rakamlarına göre ABD'de 550 bin evsiz sokaklarda yaşıyor.

2017 yılında Fransa'da 550, İngiltere ve Galler'de 600 evsiz insan hayatını kaybetti.

Peki, Türkiye'de durum ne?

Türkiye'de evsizler hakkında fazla araştırma yok ama 1995 yılından beri evsizler için faaliyet gösteren Şefkat Der'in başkanı Hayrettin Bulan, geçtiğimiz yıl İstanbul'da 7 bin civarında evsiz insanın olduğunu açıklamıştı. Türkiye genelinde evsiz sayısının ise 70 bin olduğu tahmin ediliyor. Gelişmiş ülkelere bakıldığında son derece az bir rakam.

Evsiz insanlar, kapitalist Batı sisteminin yaşadığı en büyük sorunlardan biri.

Ekonomi kötü gidiyor diye sürekli eleştirilen Türkiye'de evsiz insan sayısının bu kadar az olması ciddi araştırılması gereken bir konu.

Avrupa'yı tapar gibi seven muhalifler, Türkiye'deki evsiz sayısının Avrupa'ya göre çok çok az olmasını nasıl açıklıyorlar acaba?

Evsiz sayısının düşük olması, sadece Türk insanın yardımsever olmasıyla açıklanamaz. Ülkemizde aile ve akraba bağları son dönemde azalmakla birlikte Batı ülkelerine göre hâlâ güçlü. Türkiye'deki kayıt dışı ekonomi, fakir insanları ayakta tutan bir başka etken. Devletin fakir ve yaşlılara yaptığı sosyal yardımları da unutmamak lazım.

Türkiye sanıldığının aksine güçlü bir ülke.

En azından Almanya gibi 650 bin vatandaşını sokakta yaşamaya mahkum etmiyor.