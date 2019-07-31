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MEVLÜT TEZEL
31 Temmuz 2019, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Kötü haber, iyi tanıtım

hatculter sitesinin haberine göre; ünlü bilgisayar oyunu 'yu () hazırlayan şirket, oyun piyasaya ilk çıktığında negatif haberler çıkması için özel bir çalışma yapmış. Gazetecilere oyun hakkında kötü haber yapmaları için para verilmiş.
Oyun meraklıları iyi bilir; GTA, ilk çıktığında hem ailelerden, hem de uzmanlardan büyük eleştiri almıştı. Hatta bu eleştirilere muhafazakar siyasetçiler bile katılmıştı. Ama sonunda kazanan GTA oldu, oyun eleştirildikçe daha çok sattı.
Günümüzde negatif haber, sanılanın aksine en güçlü pazarlama ve tanıtım yöntemi. Bu yöntemin en büyük destekçisi ise sosyal medya kullanıcıları. Onlar pazarlama yönteminin bir parçası olduklarından habersiz eleştiri korosuna sazan gibi katılıyorlar.
Bir ürün, sanatçı, sanat eseri vs. çok eleştiriliyorsa, eleştiri korosuna katılmadan önce iyi düşünün! Sazan olma ihtimaliniz var!

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