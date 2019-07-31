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MEVLÜT TEZEL
31 Temmuz 2019, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Milor’un ölümden dönmesi

Gastronomi uzmanı , Burgazada'da rıhtıma yakın alanda gezerken, bazı restoranların fazladan bir masa daha koyup yürümeyi imkansız hale getirmesine kızmış ve Ada Keyf adlı restoranın bir çalışanını ikaz etmiş.
Ancak çalışan "Sana ne lan, fazla konuşma" diyerek, Milor'u itmiş.
Milor, "Beni denize doğru itti. Düşmeme ramak kaldı. Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi" diyor.
Milor'un olayı ölümden dönmüş gibi anlatması espri konusu oldu ama her şey olabilirdi!
Magandalar yüzünden birçok insan ölüyor!
Trafikte olduğu gibi mekanların da magandaları var.
Belediyeye işgaliye parası verip her yere masa atıyorlar. Özellikle 'ta kaldırımlarda yürüyecek yer bulmak zor. Sadece Beşiktaş mı? Şişli, Adalar, , Çeşme vs. nerede 'li bir belediye varsa orada mekan magandaları da var. CHP'li belediyeler, işgaliye parası tatlı geldiği için bu magandalara ses çıkarmıyor.

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