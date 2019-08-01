Etiyopya'da 20'nci yüzyılın başlarında yüzde 35 olan ormanlık alanların oranı, 2000'li yıllarda yüzde 4'e düştü. Etiyopya hükümeti de Yeşil Miras Girişimi adlı ağaç dikme kampanyası başlattı, fidan dikilecek 1000 bölge tespit etti. 100 milyon nüfuslu ülkede bir günde kişi başına ikişer fidan dikilmesi hedeflendi.

Geçtiğimiz pazartesi günü tatil ilan edildi ve o gün tam 353 milyon fidan dikildi. Böylece Hindistan'ın bir günde 50 milyondan fazla fidan dikme rekoru kırıldı.

Son yıllarda ülkemizde ormanların ve doğanın korunması konusunda büyük bir duyarlılık gelişti. Nerede ağaç kesilse, çevre kirliliği yaşansa sosyal medyada kıyamet kopuyor. Elbette bu güzel bir gelişme ama bizde doğa sevgisi lafta kalıyor.



SEFERBER OLALIM

Peki, birey olarak ne yapıyoruz?

Ağaçlar kesilmesin diye tweet atınca doğa dostu olunmuyor. Etiyopya gibi fakir bir ülke bir günde 353 milyon fidan dikiyorsa biz bunun iki katını yaparız!

Buradan Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunuyorum.

Biz zaten '4.5 milyar ağaç diktik' demeyin, daha fazlasını dikelim. Etiyopya gibi ağaç dikme seferberliği başlatalım.

Milyonların katılacağı ağaç dikme seferberliğinin yaratacağı doğa bilinci paha biçilmez.