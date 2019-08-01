Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Mevlüt Tezel > Sadık kalkma, yat!
MEVLÜT TEZEL
01 Ağustos 2019, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Sadık kalkma, yat!

'nin 'ten altı gol yemesi bence iyi oldu. Lig başlamadan takımın vasat olduğu ortaya çıktı. 'Vizyon Başkan' , 'in bağışladığı tazminat parasıyla uğraşacağına Fenerbahçe'ye yakışacak kadroyu kurmalı.
Bayern maçının en dramatik anı, müsabakanın sonlarına doğru Sadık Çiftpınar'ın yerde kalmasıydı. Faul yapılan yere yakın bir konumda bulunan teknik direktör , Sadık'a kalkma diye seslendi: "Hey hey Sadık yat, Sadık yat." Birçok Fenerbahçeli gibi ben de Ali Koç'tan umutluydum.
Yoksa Koç'un vizyon diye bahsettiği, daha fazla gol yememek için "Sadık kalkma, yat" demek miydi?

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN