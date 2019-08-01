Fenerbahçe'nin Bayern Münih'ten altı gol yemesi bence iyi oldu. Lig başlamadan takımın vasat olduğu ortaya çıktı. 'Vizyon Başkan' Ali Koç, Fatih Terim'in bağışladığı tazminat parasıyla uğraşacağına Fenerbahçe'ye yakışacak kadroyu kurmalı.

Bayern maçının en dramatik anı, müsabakanın sonlarına doğru Sadık Çiftpınar'ın yerde kalmasıydı. Faul yapılan yere yakın bir konumda bulunan teknik direktör Ersun Yanal, Sadık'a kalkma diye seslendi: "Hey hey Sadık yat, Sadık yat." Birçok Fenerbahçeli gibi ben de Ali Koç'tan umutluydum.

Yoksa Koç'un vizyon diye bahsettiği, daha fazla gol yememek için "Sadık kalkma, yat" demek miydi?