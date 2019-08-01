CHP'liler kazandıkları bölgelerde koltuğa oturduktan sonra belediyeleri adeta aile şirketine çevirmeye başladı.

İzmir, Adana, Kocaeli ve Karabük'ten gelen akraba atamalarının ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde de skandal patlak verdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Lütfü Savaş, belediyeye bağlı HATSU şirketinin yönetim kurulu başkanlığına kendini getirdi. Savaş, kardeşi Metin Savaş'ı HATSU'da özel kalem müdürü yaptı. Skandal ortaya çıkınca da "Kardeşim bu görevi hak ettiği için müdür oldu" dedi. Bakar mısınız pişkinliğe!

Şaşırdınız mı? Yaşı, CHP'nin iktidara ortak olduğu, belediyelerde söz sahibi olduğu dönemleri hatırlamaya yetenler, CHP'nin kadrolaşmada nasıl usta olduğunu bilirler.

Seçim sürecinde oy alabilmek için liyakat diye ağlayan, torpilden şikayetçi olanlar bunlar değil miydi? Şimdi kazandıkları belediyelerde eşi dostu kadrolu yapıyorlar.

Sosyal medyadaki muhaliflerden ses çıkmıyor.

Bazıları da 'İyi yapıyorlar', '17 yıldır onlar baştaydı, şimdi sıra bizde' diye tweet atanlar var. İşte bu yorumlar, liyakati önemsemeyen bu kafa bizi bitiriyor!

Özellikle belediyelerdeki eşdost kayırmayı, rantı, yolsuzlukları bitirecek yeni yasalara ve sağlam kontrol mekanizmalarına ihtiyaç var.

Liyakat sistemini güçlendirmek için bütün partiler birleşmeli.