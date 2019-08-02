Real Madrid yenilgisinden sonra Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse şu açıklamayı yaptı:

"Çok kötü savunma yapıyoruz. Top sürülmeyecek yerde top sürüyoruz... Oyunu daha hızlı oynamalıyız.

Topu aldığımızda çok geç oynuyoruz, çok düşünüyoruz.

Elit seviye bu ağırlığı kaldırmaz..." Kruse özetle, 'Takımın elit futbolculara ihtiyacı var' demiş. Umarım Ali Koç mesajı almıştır.

Seviyorum Alman futbolcuların cesaretini. Yerli futbolculardan hiç böyle bir özeleştiri duyuyor musunuz?

Kruse; hem zeki, hem de lider özeliklere sahip bir futbolcu.

Yaşı gereği Emre'nın birçok maçta oynayamayacağını hesaba katarsak, ikinci kaptan Kruse olmalı.