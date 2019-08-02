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MEVLÜT TEZEL
02 Ağustos 2019, Cuma MEVLÜT TEZEL

Fenerbahçe kaptanını buldu

yenilgisinden sonra 'nin yeni transferi Max Kruse şu açıklamayı yaptı:
"Çok kötü savunma yapıyoruz. Top sürülmeyecek yerde top sürüyoruz... Oyunu daha hızlı oynamalıyız.
Topu aldığımızda çok geç oynuyoruz, çok düşünüyoruz.
Elit seviye bu ağırlığı kaldırmaz..." Kruse özetle, 'Takımın elit futbolculara ihtiyacı var' demiş. Umarım mesajı almıştır.
Seviyorum Alman futbolcuların cesaretini. Yerli futbolculardan hiç böyle bir özeleştiri duyuyor musunuz?
Kruse; hem zeki, hem de lider özeliklere sahip bir futbolcu.
Yaşı gereği Emre'nın birçok maçta oynayamayacağını hesaba katarsak, ikinci kaptan Kruse olmalı.

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