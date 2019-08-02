Kıvanç Tatlıtuğ'un marka yüzü olduğu giyim firması, Ekolojik Araştırmalar Derneği ile Indigo Turtles adlı proje yürütüyor. Tatlıtuğ, eşi ve oyuncu arkadaşları; nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının korumaya alınmasının amaçlandığı proje kapsamında bu yıl da kampa katıldı.

Tatlıtuğ, eşi ve arkadaşları; iki günlük kampta, kumsaldaki 64 yavru kaplumbağayı tek tek yuvalarından çıkarıp denize ulaşmasını sağladılar ve kamuoyundan büyük övgü aldılar.

Ancak Deniz Kaplumbağaları Bilim Komisyonu Üyesi Prof.

Dr. Yakup Kaska, Caretta Caretta kaplumbağalarının denize ulaştırılma sürecini eleştirdi:

"Hiçbir bilgisi olmayan kişiler, nesli tükenme tehlikesi yaşayan canlıların yaşam döngüsünü bozuyor.

Yavrular denize doğru sürünürken vücutlarındaki yumurta sarısı bağından kurtuluyor, kan ve besin kokusunu kaybediyor. Bu sayede balıklara yem olma riskini minimum düzeye indiriyorlar.

Ayrıca kasları çalıştığı için tıpkı bir sporcu gibi uzun yüzüş deneyimine hazırlanıyorlar. Sürünme esnasında, doğdukları kumsalı zihinlerine kazıyorlar.

Yumurtlama döneminde de doğdukları kumsala geri dönebiliyorlar. Ama siz onları elinizle, kovayla denize taşırsanız onları balıklara yem yaparsınız." Yani Kıvanç'ın denize bıraktığı kaplumbağalar balıklara yem oldu! Yok böyle bir cahillik! Hadi Kıvanç ve arkadaşları bilimsel gerçekleri bilmiyorlar, Ekolojik Araştırmalar Derneği bu hatayı nasıl yapar?

Giyim firmasının reklamını yapacağız diye nesli tükenme tehlikesinde olan kaplumbağaları balıklara yem ettiniz! Büyük skandal!