Günaydın'ın değerli TV eleştirmeni Yüksel Aytuğ, beIN Sports ile futbol kulüpleri arasında yaşanan 'naklen yayın' kriziyle ilgili maçların TRT'den şifresiz yayınlanmasını önerdi. Maçları ücretsiz izlemek vatandaşı sevindirir ama maçlar ücretsiz yayınlanırsa tribünler dolmaz, gelecek sezonlarda kombine satışları düşer ve kulüpler zarar eder.

Yani Aytuğ'un önerisine başta kulüpler karşı çıkar. TRT "Parayı bastırıyorum, açık kanalda yayın yapacağım" dese bile kulüpler yine buna karşı çıkar.

Kulüplerle beIN Sports'un bir şekilde anlaşacağına inanıyorum. beIN Sports'a, dövizdeki artış kadar maçların korsan yayını da büyük zarar verdi. Korsan yayınların yıllık 2 milyar TL'ye kadar zarara yol açtığı söyleniyor.

Korsan yayın o kadar çığırından çıktı ki, artık insanlar yurt dışından korsan yayın yapanlara özel şifre karşılığında yıllık abone oluyorlar. Kombinesi olanlar bile tribünde golün tekrarını izlemek için korsan kanalına giriyor yahu! Bu noktada beIN Sports'un abonelik fiyatlarını düşürmesi bile fayda etmez.

Çünkü korsan yayın yapanlar çok organize çalışıyorlar!

BeIN Sports'a korsanla mücadelede devlet kadar kulüplerin ve taraftarların da destek olması gerekiyor. Korsana giden her kuruş kulüplerin gelirini düşürüyor, sonra da taraftar bizim takımlar niye güçsüz diye yakınıyor!