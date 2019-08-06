Bu görüntü, Trabzonspor'un yeni transferi için havalimanında yapılan karşılamaya ait değil. Tam tersine taraftar, Yusuf Yazıcı'yı Fransız Lille takımı ile yapacağı transfer görüşmesi için uğurladı. Taraftarın kulübüne para kazandırıp gideceği için Yusuf'u coşkuyla uğurlaması futbolumuzdaki değişimin önemli bir örneği aslında. Çok tartışılan yabancı kuralı meyvelerini vermeye başladı. Yusuf Yazıcı, Merih Demiral, Cengiz Ünder, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın, Mehmet Zeki Çelik, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır gibi yetenekli futbolcular yetiştirdik ve devamı da geliyor. Bu futbolcuların birçoğu Avrupa'nın önemli kulüplerine transfer oluyor. Kulüplerimiz için bir sonraki adım; yetiştirdikleri futbolculardan kazandıkları parayla yine gençlere yatırım yapmak olmalı. Böylece Portekiz, Hollanda ve Fransız takımları gibi güçlü bir yapıya kavuşabilirler. Genç satıp, adı var diye emektar oyuncu alırsak borç batağından kurtulamayız!