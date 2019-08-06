İstanbul ile İzmir arasındaki yolculuk süresini 3.5 saate indiren 61 milyar TL maliyetli otoyolun fiyatı tartışma konusu oldu. Birinci sınıf bir araç, İstanbul'dan yola çıkıp Osmangazi Köprüsü, Yalova Altınova yolu, Bursa merkez, Balıkesir Kuzey yolu, Manisa Turgutlu yolu güzergahından giderse İzmir'e vardığında 256 lira ödeyecek.

Yol ücreti keşke daha ucuz olsa ama her yatırımın bir maliyeti var. Şimdi sosyal medyada şu tartışılıyor: Yeni otoyoldan gidilirse 256+yakıt ücreti öder ve 3.5 saatte İstanbul'a varırsınız. Ya da uçakla 186 lira ile 45 dakikada gidersiniz! Bu hesabı kim yaptıysa yanılıyor. Birincisi her zaman 186 liraya ucuz uçak bilet bulmak zor. Uçak fiyatları yoğunluğa göre bazen 400-500 liraya kadar çıkabiliyor. Tek başına yolculuk yapacak biri için ucuza uçak bileti bulmak belki avantajlı olabilir ama dört-beş kişilik bir ailenin uçak yerine otoyol kullanması daha hesaplı.

Uçak yolculuğunu 45 dakika diye hesaplayan arkadaş herhalde havalimanında yaşıyor. Uçak saatinden ikiüç saat önceden yola çıkmak gerekir. Havalimanına olan uzaklık bu süreyi azaltıp artırabilir. Uçaktan piste indiğinde, uçaktan iniş, havalimanına transfer, bavul bekleme ve havalimanından gideceğiniz yere yolculuğu da hesaba kattığınızda, uçak ile yolculuk dört-beş saat sürebilir. Tabii uçak rötar yapmazsa, havalimanından eve giderken trafiğe takılmazsanız! Özetle; iki kişinin bile otoyoldan daha ucuza ve daha kısa sürede gitmesi mümkün. Tabii hız sınırını aşıp yoldan trafik cezası yemezlerse! Bence asıl birinci sınıf bir araç, kaç kilometre hızla İzmir'den İstanbul'a gider hesabı yapılmalı. Yani 256 lira veriyoruz diye gazı kökleyebilecek miyiz? Son olarak uçak yolculuğunun daha ucuz olduğunu iddia edenler bunu da AK Parti dönemine borçlu olduğunuzu unutmayın! Eskiden uçak yolculuğu zengin işiydi. Şimdi 100 liraya bile uçak bileti bulmak mümkün!