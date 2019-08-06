Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Mevlüt Tezel > Patlıcanı bırak, traktöre bak!
MEVLÜT TEZEL
06 Ağustos 2019, Salı MEVLÜT TEZEL

Patlıcanı bırak, traktöre bak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan ilk yerli elektrikli traktörün kamuoyunda yeterli ilgiyi görmediğine inanıyorum. Elbette tarım sektörü renkli bir konu değil. Tarım, genelde de kışın patlıcanın fiyatı attığında ve muhalefet malzemesi olduğunda gündeme geliyor! Halbuki elektrikli yerli traktörün tarımda devrime yol açma potansiyeli var. 45 dakikada şarj olan, 20 lira maliyetle 7 saatlik çalışma performansı sunan bu traktör, seri üretime hazır. Eğer çiftçi bu traktörü randımanlı bir şekilde kullanırsa; ülkece mazota olan bağımlığımız azalacak, tarım ürünleri daha ucuza mal edilecek. Ayrıca bu traktör sessiz çalışıyor ve çevreyi kirletmiyor. Dünyadaki dev traktör firmaları bile henüz seri üretime geçmedi. Türkiye ise elektrikli traktörde seri üretime hazır. Bu gelişmeyle ne kadar gurur duysak az.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN