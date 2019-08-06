Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan ilk yerli elektrikli traktörün kamuoyunda yeterli ilgiyi görmediğine inanıyorum. Elbette tarım sektörü renkli bir konu değil. Tarım, genelde de kışın patlıcanın fiyatı attığında ve muhalefet malzemesi olduğunda gündeme geliyor! Halbuki elektrikli yerli traktörün tarımda devrime yol açma potansiyeli var. 45 dakikada şarj olan, 20 lira maliyetle 7 saatlik çalışma performansı sunan bu traktör, seri üretime hazır. Eğer çiftçi bu traktörü randımanlı bir şekilde kullanırsa; ülkece mazota olan bağımlığımız azalacak, tarım ürünleri daha ucuza mal edilecek. Ayrıca bu traktör sessiz çalışıyor ve çevreyi kirletmiyor. Dünyadaki dev traktör firmaları bile henüz seri üretime geçmedi. Türkiye ise elektrikli traktörde seri üretime hazır. Bu gelişmeyle ne kadar gurur duysak az.