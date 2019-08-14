Bayramın ikinci gününde Türkiye genelinde 15 orman yangını çıktı. Yangınların çoğu insan hatalarından kaynaklıydı. Örneğin Marmara Adası'nda 80 hektar alanın kül olmasına neden olduğu iddia edilen emekli öğretmen H.T.'nin, bahçesindeki çöp otları yakmak istediği sırada sıçrayan bir kıvılcımla yangına sebebiyet verdiği söyleniyor. H.T gözaltına alındı. Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş'ta badem bahçesindeki kuru otları temizlemek isterken 16,5 dekar ormanlık alanın yanmasına neden olan Süleyman Y., 1 yıl 3 ay hapis ve 84 bin lira para cezasına çarptırılmıştı. Marmara Adası'nı yakan da muhtemelen aynı cezayı alacak.



DÜNYADA CEZASI ÇOK AĞIR

Halbuki mangal ateşi, sigara izmariti ve ot yakma yüzünden çıkan orman yangınlarının hem çevreye, hem de ekonomiye verdiği zararlar daha büyük. Turistik bir bölgede çıkan yangının maliyeti ise yüz milyonlarca dolar! Geçtiğimiz yıl İtalya'nın Como bölgesinde mangal yaparken 110 hektar ormanın yanmasına neden olan iki öğrenciye 13,5 milyon Euro ceza kesildi. Cezanın miktarı yangının verdiği zarar ve yerel yasalar göz önüne alınarak hesaplandı. İki yıl önce ABD'nin Oregon eyaletinde attığı havai fişekle orman yangını çıkartan 15 yaşındaki gence de 36,6 milyon dolar para cezası kesildi. Kamuoyunda 15 yaşındaki gence kesilen ceza ağır bulunmuştu ama mahkeme bir ödeme planı çıkarılacağını açıkladı.

Görüyorsunuz, dünyada ihmal sonucu da olsa orman yangını çıkarana kimse acımıyor! Türkiye'de de ihmal sonucu da olsa orman yangın çıkaranlara daha ağır para ve hapis cezaları verilmeli. Osmanlı zamanında orman yangını çıkaranlar müebbet kürek cezasına çarptırılırdı.

İşte ecdadımızı örnek almak için bir fırsat.

İstanbul Deniz Müzesi'nden bir saltanat kayığını suya indirelim, ibret-i âlem olsun diye orman yangını çıkaranları kürek mahkumu yapalım.